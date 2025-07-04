Ніжний десерт з улюбленими смаками – це порція задоволення, перед якою неможливо встояти. І головне – багато зусиль докладати точно не доведеться. 24 Канал радить спробувати смаколик за рецептом з інстаграму simplefood_video.

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Рецепт полунично-бананового десерту

  • Час: 1 година 10 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 1 банан;
– 400 грамів сиру рікота;
– полуниця;
– кокосова стружка.

Приготування:

  1. Банан розминаємо виделкою.
  2. Змішуємо з рікотою та яйцями до однорідності.
  3. Виливаємо у форму для запікання.
  4. Викладаємо нарізану полуницю та посипаємо кокосовою стружкою.
  5. Випікаємо 50 хвилин при температурі 180 градусів.
  6. Подаємо охолодженим.

Смачного!

Так смакує ніжність: десерт без випікання, який ніколи не набридає.