Ціна – далеко не єдиний параметр, на який потрібно звертати увагу при купівлі морозива. Що ще точно варто взяти до уваги – розповідає 24 Канал.

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Як вибрати якісне морозиво

Найкраще обирати натуральне морозиво. Обовʼязково перевірите, щоб у складі були натуральні вершки та молоко. Маркування ДСТУ – ще один надійний маркер якісного морозива.

Літня насолода / Фото Pixabay

Також зверніть увагу на те, щоб в морозива не був надто тривалий термін зберігання. В іншому випадку це вкаже на наявність великої кількості консервантів.

В ідеалі найкраще купувати натуральний пломбір та доповнювати його ягодами чи іншими додатками на свій смак. Якщо ж ви прихильник морозива з наповнювачами – переконайтеся, щоб вони були натуральними.

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