Лучше уберегите себя от лишних хлопот и приготовьте сразу две порции этой вкуснятины. Поверьте – об этом решении вы точно не пожалеете, ведь попробовав ее только раз уже невозможно остановиться, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".

К теме Влага здесь не лишняя: рецепт кабачковых оладий, которые никогда не надоедают

Рецепт намазки из кабачков

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов кабачков;

– соль и перец по вкусу;

– масло;

– петрушка;

– 2 вареных яйца;

– 200 граммов сыра;

– 2 зубчика чеснока.

Приготовление:

Кабачки нарезаем кубиками и обжариваем 5 минут. Солим, перчим и готовим еще 10 минут. Когда кабачки немного остынут, кладем все ингредиенты в блендер и перебиваем до однородности. В конце добавляем продавленный чеснок и хорошо перемешиваем. Подаем с любимым хлебом.

Приятного аппетита!

Разлетаются с минуту: кабачковые рулетики в панировке.