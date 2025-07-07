Краще вбережіть себе від зайвих клопотів та приготуйте одразу дві порції цієї смакоти. Повірте – про це рішення ви точно не пошкодуєте, адже спробувавши її лише раз вже неможливо зупинитися, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

До теми Волога тут не зайва: рецепт кабачкових оладок, які ніколи не набридають

Рецепт намазки за кабачків

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 500 грамів кабачків;
– сіль та перець до смаку;
– олія;
– петрушка;
– 2 варені яйця;
– 200 грамів сиру;
– 2 зубчики часнику.

Приготування:

  1. Кабачки нарізаємо кубиками та обсмажуємо 5 хвилин.
  2. Солимо, перчимо і готуємо ще 10 хвилин.
  3. Коли кабачки трішки вистигнуть, кладемо усі інгредієнти в блендер та перебиваємо до однорідності.
  4. В кінці додаємо продавлений часник та добре перемішуємо.
  5. Подаємо з улюбленим хлібом.

Смачного!

Розлітаються з хвилину: кабачкові рулетики у паніровці.