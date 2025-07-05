Ці рулетики стануть яскравим акордом будь-якого дня. Ця невибаглива закуска одразу зникає зі столу, тому краще готуйте одразу подвійну порцію, пропонує 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Цікаво Найсмачніша і найкорисніша намазка: на приготування треба всього 5 хвилин

Рецепт кабачкових рулетиків

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 кабачки;
– 2 яйця;
– пучок кропу;
– сіль до смаку;
– 3 столові ложки борошна;
– 5 столових ложок панірувальних сухарів;
– 300 грамів сиру;
– олія.

Приготування:

  1. Кабачки добре вимийте та наріжте вздовж тонкими смужками.

  2. Кожну пластину по черзі обваляйте: спочатку в борошні, потім у збитих яйцях із доданою сіллю, і в кінці – в панірувальних сухарях.

  3. Обсмажте скибочки на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки на сковороді з розігрітою олією.

  4. Для начинки змішайте м’який сир із дрібно нарізаним кропом.

  5. На одну сторону кожної готової смужки нанесіть сирну суміш і скрутіть у компактні рулетики.

Смачного!

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