Ці рулетики стануть яскравим акордом будь-якого дня. Ця невибаглива закуска одразу зникає зі столу, тому краще готуйте одразу подвійну порцію, пропонує 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт кабачкових рулетиків
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кабачки;
– 2 яйця;
– пучок кропу;
– сіль до смаку;
– 3 столові ложки борошна;
– 5 столових ложок панірувальних сухарів;
– 300 грамів сиру;
– олія.
Приготування:
Кабачки добре вимийте та наріжте вздовж тонкими смужками.
Кожну пластину по черзі обваляйте: спочатку в борошні, потім у збитих яйцях із доданою сіллю, і в кінці – в панірувальних сухарях.
Обсмажте скибочки на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки на сковороді з розігрітою олією.
Для начинки змішайте м’який сир із дрібно нарізаним кропом.
На одну сторону кожної готової смужки нанесіть сирну суміш і скрутіть у компактні рулетики.
Смачного!
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