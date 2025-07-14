Тортилья – это отличная возможность вкусно поесть, не тратя много времени у плиты. Джейми Оливер предлагает популярную и сытную начинку, которая даст мощный заряд энергии для новых свершений, рассказывает 24 Канал.
Не пропустите Лучше конфет и других сладостей: простой рецепт домашней халвы от Лилии Цвит
Рецепт тортильи с авокадо, яйцами и сыром
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 6 томатов;
– немного петрушки;
– 1 лайм;
– 2 авокадо;
– 4 тортильи;
– 30 граммов зеленого лука;
– 50 граммов твердого сыра;
– 6 куриных яиц;
– 1 столовая ложка рафинированного подсолнечного масла;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– сладкий соус чили по вкусу.
Приготовление:
Помидоры нарежьте крупными кусочками, переложите в миску и слегка присыпьте солью. Петрушку промойте, обсушите и мелко порубите, добавьте к томатам. Перец чили также измельчите и смешайте с остальными ингредиентами в миске.
Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и снимите кожуру. Полейте мякоть соком лайма и нарежьте тонкими ломтиками.
Зеленый лук сполосните и мелко нарежьте. В отдельной миске натрите твердый сыр, а затем взбейте яйца вместе с этим сыром до однородности.
В сковороде разогрейте одну столовую ложку растительного масла и столько же сливочного масла. Влейте туда яично-сырную смесь и помешивайте лопаткой до частичного загустения. Добавьте измельченный зеленый лук, перемешайте еще раз и доведите омлет до готовности.
Тортильи подогрейте на сухой сковороде.
Выложите начинку на тортильи: сначала томатную смесь, затем несколько ломтиков авокадо, а затем порцию омлета.
По желанию полейте любимым соусом и затрите сверху сыром.
Приятного аппетита!
Они всегда в тренде: рецепт любимых всеми сырных шариков.