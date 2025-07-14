Тортилья – це чудова можливість смачно поїсти, не витрачаючи багато часу біля плити. Джеймі Олівер пропонує популярну та ситну начинку, яка дасть потужний заряд енергії для нових звершень, розповідає 24 Канал.

Не пропустіть Краще за цукерки та інші солодощі: простий рецепт домашньої халви від Лілії Цвіт

Рецепт тортильї з авокадо, яйцями та сиром

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 6 томатів;

– трішки петрушки;

– 1 лайм;

– 2 авокадо;

– 4 тортильї;

– 30 грамів зеленої цибулі;

– 50 грамів твердого сиру;

– 6 курячих яєць;

– 1 столова ложка рафінованої соняшникової олії;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– солодкий соус чилі до смаку.

Приготування:

Помідори наріжте великими шматочками, перекладіть у миску та злегка присипте сіллю. Петрушку промийте, обсушіть і дрібно посічіть, додайте до томатів. Перець чилі також подрібніть і змішайте з іншими інгредієнтами в мисці. Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку та зніміть шкірку. Полийте м’якоть соком лайма і наріжте тонкими скибками. Зелену цибулю сполосніть і дрібно наріжте. У окремій мисці натріть твердий сир, а потім збийте яйця разом із цим сиром до однорідності. У сковороді розігрійте одну столову ложку рослинної олії та стільки ж вершкового масла. Влийте туди яєчно-сирну суміш і помішуйте лопаткою до часткового загусання. Додайте подрібнену зелену цибулю, перемішайте ще раз і доведіть омлет до готовності. Тортильї підігрійте на сухій сковороді. Викладіть начинку на тортильї: спочатку томатну суміш, потім кілька скибочок авокадо, а потім порцію омлету. За бажанням полийте улюбленим соусом та затріть зверху сиром.

Смачного!

Вони завжди у тренді: рецепт улюблених всіма сирних кульок.