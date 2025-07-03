Ззовні вони хрумкі, а всередині тягучий сир – просто та смачно. Як приготувати сирні кульки розповідає 24 Канал з посиланням на UA.Press.

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    Хрумкі сирні кульки

    • Час: 20 хвилин
    • Порції: за бажанням

    Інгредієнти:
    – твердий сир;
    – чипси;
    – 1 яйце;
    – 1 столова ложка молока;
    – борошно;
    – олія.

    Приготування:

    1. Інгредієнти за кількістю візьміть на власний розсуд. Твердий сир натріть на тертці. Яйце збийте виделкою з молоком. Чипси подрібніть на крихти.
    2. З натертого сиру сформуйте кульки. Обваляйте їх в борошні, потім в молочно-яєчній суміші та в чипсах.
    3. Налийте в невелику каструльку олію. Доведіть до кипіння та покладіть кульки для обсмаження до золотистої скоринки.

    Готово!

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