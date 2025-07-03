Внешне они хрустящие, а внутри тягучий сыр – просто и вкусно. Как приготовить сырные шарики рассказывает 24 Канал со ссылкой на UA.Press.

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    Хрустящие творожные шарики

    • Время: 20 минут
    • Порции: по желанию

    Ингредиенты:
    – твердый сыр;
    – чипсы;
    – 1 яйцо;
    – 1 столовая ложка молока;
    – мука;
    – растительное масло.

    Приготовление:

    1. Ингредиенты по количеству возьмите по собственному усмотрению. Твердый сыр натрите на терке. Яйцо взбейте вилкой с молоком. Чипсы измельчите на крошки.
    2. Из натертого сыра сформируйте шарики. Обваляйте их в муке, затем в молочно-яичной смеси и в чипсах.
    3. Налейте в небольшую кастрюльку растительное масло. Доведите до кипения и положите шарики для обжарки до золотистой корочки.

    Готово!

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