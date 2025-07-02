Он не только быстро готовится, но и достаточно универсален для повседневных обедов или праздничных встреч. Рецептом "Тартара" с томатами и буратой делится 24 Канал со ссылкой на ТикТок @unzestepourdeux.

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Тартар с томатами и буратой

Время: 20 минут

20 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 2 помидора;

– 1 бурата;

– 1 пучок базилика;

– 1 лук шалот;

– 1 столовая ложка уксуса бальзамического;

– 1 чайная ложка оливкового масла;

– соль – по вкусу.

Как приготовить тартар с томатами и буратой: смотрите видео

Приготовление:

Опустите помидоры в кипяток на 40 секунд, затем на 40 секунд – в ледяную воду. Очистите их от кожуры и нарежьте небольшими кусочками. Процедите помидоры через сито, чтобы избавиться от лишнего сока.

Мелко нарежьте лук шалот и базилик. Смешайте их с помидорами. Добавьте соль, оливковое масло и бальзамический уксус.

Готовую смесь выложите в кондитерскую насадку. Тогда выложите бурату, а затем снова смесь с помидорами.

Подавайте тартар с подсушенным ломтиком хлеба.

Готово!

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