Приготовление кабачковой икры – это едва ли не самый простой процесс заготовок на зиму. Простые ингредиенты и неприхотливые кулинарные манипуляции позволяют максимально сохранить вкус любимых кабачков, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Рецепты.ua.

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Как приготовить кабачковую икру на зиму?

  • Время: 1 час 15 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 1 килограмм кабачков;
– 200 граммов моркови;
– 200 граммов лука;
– 100 граммов томатной пасты
– 100 миллилитров растительного масла;
– 3 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачки, морковь и лук нарежьте произвольными кусочками. Обжарьте на растительном масле до мягкости.
  2. Добавьте томатную пасту и тушите еще 10 минут.
  3. Готовую смесь перебейте блендером до однородности.
  4. Посолите, поперчите и тушите на медленном огне 5 – 7 минут.
  5. Разлейте готовую икру по стерилизованным банкам и закрутите.

Приятного аппетита!

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