Крайне важно покупать соль в целой неповрежденной упаковке. Когда вы принесете ее домой, то сможете легко определить качество продукта, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Главред".

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Как проверить качество соли?

Сначала обращаем внимание на запах. У качественного продукта он полностью отсутствует. Если вы чувствуете лишние нотки – лучше не употреблять соль, и особенно не стоит добавлять ее в консервацию.

Еще один надежный способ: растворить соль в воде. Качественный продукт растворится полностью, могут остаться лишь механические примеси. От них можно избавиться, процедив раствор через марлю.

Если выпал осадок или появились масляные пятна, то лучше выбросьте такую соль в мусорку.

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