Кулеш часто называют полевой кашей, ведь казаки и чумаки готовили его под открытым небом. Он напоминает очень густой суп с мясом, и хотя довольно прост в приготовлении, результат точно приятно удивит, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.

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Как приготовить аутентичный казацкий кулеш?

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 150 граммов сала;
– 100 граммов пшена;
– 6 картофелин;
– 2 луковицы;
– 1 пучок петрушки;
– 2 литра воды.

Приготовление:

  1. Тщательно промойте пшено несколько раз в теплой воде, чтобы смыть горечь. Откиньте крупу на сито и дайте жидкости полностью стечь.

  2. Переложите промытое пшено в кастрюлю, залейте чистой водой, доведите до кипения. Добавьте немного соли, уменьшите огонь и варите примерно 10 минут на среднем пламени.

  3. Тем временем очистите картофель и нарежьте его средними кубиками. Всыпьте в кастрюлю с пшеном, когда-то уже немного проварится. Готовьте еще примерно 15 минут, пока картофель не станет почти мягким.

  4. Нарежьте сало маленькими кусочками. Лук также почистите и измельчите.

  5. На разогретую сковородку выложите кусочки сала, слегка обжарьте до вытапливания жира, затем добавьте лук и готовьте до золотистого цвета.

  6. Когда овощи в кастрюле почти готовы, введите жареную заправку из сала и лука. Перемешайте и оставьте кулеш на слабом огне еще на 5 – 7 минут.

  7. После снятия с огня дайте блюду настояться под крышкой не менее 20 минут. Перед подачей посыпьте свежей измельченной петрушкой.

Приятного аппетита!

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