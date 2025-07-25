Кулеш часто называют полевой кашей, ведь казаки и чумаки готовили его под открытым небом. Он напоминает очень густой суп с мясом, и хотя довольно прост в приготовлении, результат точно приятно удивит, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.

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Ингредиенты:

– 150 граммов сала;

– 100 граммов пшена;

– 6 картофелин;

– 2 луковицы;

– 1 пучок петрушки;

– 2 литра воды.

Приготовление:

Тщательно промойте пшено несколько раз в теплой воде, чтобы смыть горечь. Откиньте крупу на сито и дайте жидкости полностью стечь.

Переложите промытое пшено в кастрюлю, залейте чистой водой, доведите до кипения. Добавьте немного соли, уменьшите огонь и варите примерно 10 минут на среднем пламени.

Тем временем очистите картофель и нарежьте его средними кубиками. Всыпьте в кастрюлю с пшеном, когда-то уже немного проварится. Готовьте еще примерно 15 минут, пока картофель не станет почти мягким.

Нарежьте сало маленькими кусочками. Лук также почистите и измельчите.

На разогретую сковородку выложите кусочки сала, слегка обжарьте до вытапливания жира, затем добавьте лук и готовьте до золотистого цвета.

Когда овощи в кастрюле почти готовы, введите жареную заправку из сала и лука. Перемешайте и оставьте кулеш на слабом огне еще на 5 – 7 минут.