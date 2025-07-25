Куліш часто називають польовою кашею, адже козаки та чумаки готували його просто неба. Він нагадує дуже густий суп з мʼясом, і хоча є доволі простим у приготуванні, результат точно приємно здивує, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.

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Інгредієнти:

– 150 грамів сала;

– 100 грамів пшона;

– 6 картоплин;

– 2 цибулини;

– 1 пучок петрушки;

– 2 літри води.

Приготування:

Ретельно промийте пшоно кілька разів у теплій воді, щоб змити гіркоту. Відкиньте крупу на сито й дайте рідині повністю стекти.

Перекладіть промите пшоно в каструлю, залийте чистою водою, доведіть до кипіння. Додайте трохи солі, зменшіть вогонь і варіть приблизно 10 хвилин на середньому полум’ї.

Тим часом очистьте картоплю й наріжте її середніми кубиками. Всипте в каструлю з пшоном, коли те вже трохи провариться. Готуйте ще приблизно 15 хвилин, доки картопля не стане майже м’якою.

Наріжте сало маленькими шматочками. Цибулю також почистьте та подрібніть.

На розігріту сковорідку викладіть шматочки сала, злегка обсмажте до витоплення жиру, потім додайте цибулю й готуйте до золотистого кольору.

Коли овочі в каструлі майже готові, введіть смажену заправку з сала і цибулі. Перемішайте й залиште куліш на слабкому вогні ще на 5 – 7 хвилин.