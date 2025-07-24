Эти конфеты станут для вас открытием. Их вкус просто совершенный, поэтому и неудивительно, что оторваться от них не могут ни взрослые, ни дети. 24 Канал предлагает воссоздать оригинальный десерт дома по рецепту портала "На пенсии".

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Как приготовить шоколадные конфеты с сюрпризом?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 12 конфет

Ингредиенты:

– 70 граммов крем-сыра;

– 12 орехов фундука;

– 1 плитка черного шоколада;

– 170 граммов вафель;

– 4 столовые ложки масла;

– 2 плитки белого шоколада.

Приготовление:

Измельчите вафли в блендере до состояния крошки. Добавьте крем-сыр и растопленный белый шоколад. Хорошо вымешайте массу до однородности. Отделяйте немного смеси, формируйте из нее шарик, сделайте углубление, положите внутрь орех. Залепите и снова сформируйте ровный шарик. Сложите сформированные шарики на тарелку и поместите в морозильную камеру примерно на час. Растопите белый шоколад и добавьте к нему две столовые ложки масла. Перемешайте до гладкой текстуры. Окунайте каждый шарик на зубочистке в белый шоколад (половину), держите над миской, чтобы лишнее стекло, и выкладывайте на пергамент. Так же подготовьте черный шоколад: растопите, добавьте масло, перемешайте. Покройте остальные 6 шариков темным шоколадом. Для декора используйте остатки шоколада: полейте белые конфеты черным шоколадом, а темные – белым. Сверху посыпьте все измельченной вафельной крошкой.

Приятного аппетита!

Нужно всего 4 ингредиента: готовим торт без грамма муки.