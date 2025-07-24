Эти конфеты станут для вас открытием. Их вкус просто совершенный, поэтому и неудивительно, что оторваться от них не могут ни взрослые, ни дети. 24 Канал предлагает воссоздать оригинальный десерт дома по рецепту портала "На пенсии".

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Как приготовить шоколадные конфеты с сюрпризом?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 12 конфет

Ингредиенты:
– 70 граммов крем-сыра;
– 12 орехов фундука;
– 1 плитка черного шоколада;
– 170 граммов вафель;
– 4 столовые ложки масла;
– 2 плитки белого шоколада.

Приготовление:

  1. Измельчите вафли в блендере до состояния крошки. Добавьте крем-сыр и растопленный белый шоколад. Хорошо вымешайте массу до однородности.

  2. Отделяйте немного смеси, формируйте из нее шарик, сделайте углубление, положите внутрь орех. Залепите и снова сформируйте ровный шарик.

  3. Сложите сформированные шарики на тарелку и поместите в морозильную камеру примерно на час.

  4. Растопите белый шоколад и добавьте к нему две столовые ложки масла. Перемешайте до гладкой текстуры.

  5. Окунайте каждый шарик на зубочистке в белый шоколад (половину), держите над миской, чтобы лишнее стекло, и выкладывайте на пергамент.

  6. Так же подготовьте черный шоколад: растопите, добавьте масло, перемешайте. Покройте остальные 6 шариков темным шоколадом.

  7. Для декора используйте остатки шоколада: полейте белые конфеты черным шоколадом, а темные – белым. Сверху посыпьте все измельченной вафельной крошкой.

Приятного аппетита!

Нужно всего 4 ингредиента: готовим торт без грамма муки.