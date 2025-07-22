Этот десерт покоряет всех хозяек с первого же раза. Час времени – и на вашем столе аппетитный тортик, который даже не нужно выпекать! 24 Канал советует попробовать эту находку от портала "На пенсии".

Интересно Легендарный десерт: как приготовить торт, как знаменитый десерт от Kinder

Ингредиенты:

– 6 яиц;

– 120 граммов темного шоколада;

– 70 граммов сахара;

для крема:

– 500 миллилитров охлажденных сливок;

– 50 граммов сахарной пудры;

– шоколад для украшения.

Приготовление:

Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновой печи.

В глубокой миске взбейте желтки с половиной сахарной пудры до светлой, рыхлой массы. Влейте растопленный шоколад, не прекращая взбивания, пока смесь не станет гладкой.

В отдельной емкости взбейте белки со щепоткой соли до плотной пены. Добавьте остаток сахарной пудры постепенно, продолжая взбивать до образования крепких пиков.

Далее осторожно соедините обе смеси: белковую массу вводите частями в шоколадно-желтковую, перемешивая лопаткой снизу вверх, чтобы тесто осталось воздушным.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Перелейте тесто в форму, застеленную пергаментом, и равномерно распределите по поверхности.

Выпекайте примерно 15 – 18 минут, следя, чтобы корж оставался мягким.

После выпекания дайте основе остыть, а затем нарежьте на 3 – 4 пласта в зависимости от желаемой высоты десерта.

Отдельно взбейте охлажденные сливки. Сначала на низких оборотах миксера, увеличивайте скорость постепенно.

Когда масса начнет густеть, добавьте немного сахарной пудры, но осторожно, чтобы крем не был слишком сладким. Взбивайте до образования плотного крема.

Каждый корж щедро смажьте кремом. Сформированный торт поставьте на 1 – 2 часа в холодильник для пропитки.