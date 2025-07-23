Тирамису – изящный итальянский десерт, который покорил целый мир. У него есть много вариантов исполнения, но особенно вкусным он получится с любимыми вишнями. 24 Канал предлагает приготовить порцию наслаждения по рецепту из TikTok tastystories.feed.
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Как приготовить тирамису с вишнями?
- Время: 45 минут + пропитка
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1 пачка печенья савоярди;
– 250 граммов маскарпоне;
– 250 миллилитров сливок;
– 1 килограмм вишни;
– 100 граммов сахарной пудры;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка крахмала;
– 500 миллилитров заваренного кофе;
– какао и мята для декора.
Приготовление:
Удалите косточки из вишни.
Положите 650 граммов ягод в сотейник, всыпьте сахар и крахмал. Хорошо перемешайте и поставьте на огонь. Варите, постоянно помешивая, пока масса не закипит. Затем уменьшите огонь и готовьте еще примерно 5 минут до загустения.
Слегка измельчите массу погружным блендером, оставляя часть ягод целыми или разделенными пополам.
Дайте вишневой массе полностью остыть.
Заранее сварите кофе и поставьте его охлаждаться.
Охлажденные сливки взбейте до густоты, затем добавьте маскарпоне и сахарную пудру. Снова взбейте до получения нежного крема.
Савоярди быстро погружайте в охлажденный кофе.
В форму выложите первый слой печенья, полейте вишневым соусом.
Распределите половину крема сверху.
Снова выложите слой савоярди, полейте вишневой массой, сверху – кремом.
Присыпьте какао. Декорируйте десерт половинками вишни без косточек и свежей мятой.
Поставьте в холодильник минимум на несколько часов, идеально – на ночь.
Приятного аппетита!
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