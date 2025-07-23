Тирамису – изящный итальянский десерт, который покорил целый мир. У него есть много вариантов исполнения, но особенно вкусным он получится с любимыми вишнями. 24 Канал предлагает приготовить порцию наслаждения по рецепту из TikTok tastystories.feed.

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Как приготовить тирамису с вишнями?

Время : 45 минут + пропитка

: 45 минут + пропитка Порций: 8

Ингредиенты:

– 1 пачка печенья савоярди;

– 250 граммов маскарпоне;

– 250 миллилитров сливок;

– 1 килограмм вишни;

– 100 граммов сахарной пудры;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка крахмала;

– 500 миллилитров заваренного кофе;

– какао и мята для декора.

Приготовление:

Удалите косточки из вишни. Положите 650 граммов ягод в сотейник, всыпьте сахар и крахмал. Хорошо перемешайте и поставьте на огонь. Варите, постоянно помешивая, пока масса не закипит. Затем уменьшите огонь и готовьте еще примерно 5 минут до загустения. Слегка измельчите массу погружным блендером, оставляя часть ягод целыми или разделенными пополам. Дайте вишневой массе полностью остыть. Заранее сварите кофе и поставьте его охлаждаться. Охлажденные сливки взбейте до густоты, затем добавьте маскарпоне и сахарную пудру. Снова взбейте до получения нежного крема. Савоярди быстро погружайте в охлажденный кофе. В форму выложите первый слой печенья, полейте вишневым соусом. Распределите половину крема сверху. Снова выложите слой савоярди, полейте вишневой массой, сверху – кремом. Присыпьте какао. Декорируйте десерт половинками вишни без косточек и свежей мятой. Поставьте в холодильник минимум на несколько часов, идеально – на ночь.

Приятного аппетита!

Получится у всех: кокосовое печенье из 3 ингредиентов.