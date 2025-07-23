Тірамісу – витончений італійський десерт, який підкорив цілий світ. В нього є багато варіантів виконання, але особливо смачним він вийде з улюбленими вишнями. 24 Канал пропонує приготувати порцію насолоди за рецептом з TikTok tastystories.feed.
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Як приготувати тірамісу з вишнями?
- Час: 45 хвилин + просочування
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 пачка печива савоярді;
– 250 грамів маскарпоне;
– 250 мілілітрів вершків;
– 1 кілограм вишні;
– 100 грамів цукрової пудри;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка крохмалю;
– 500 мілілітрів завареної кави;
– какао і мʼята для декору.
Приготування:
Видаліть кісточки з вишні.
Покладіть 650 грамів ягід у сотейник, всипте цукор та крохмаль. Добре перемішайте і поставте на вогонь. Варіть, постійно помішуючи, поки маса не закипить. Потім зменште вогонь і готуйте ще приблизно 5 хвилин до загустіння.
Злегка подрібніть масу занурювальним блендером, залишаючи частину ягід цілими або розділеними навпіл.
Дайте вишневій масі повністю охолонути.
Заздалегідь зваріть каву і поставте її охолоджуватись.
Охолоджені вершки збийте до густоти, потім додайте маскарпоне і цукрову пудру. Знову збийте до отримання ніжного крему.
Савоярді швидко занурюйте в охолоджену каву.
У форму викладіть перший шар печива, полийте вишневим соусом.
Розподіліть половину крему зверху.
Знову викладіть шар савоярді, полийте вишневою масою, зверху – кремом.
Присипте какао. Декоруйте десерт половинками вишні без кісточок і свіжою м'ятою.
Поставте в холодильник щонайменше на кілька годин, ідеально – на ніч.
Смачного!
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