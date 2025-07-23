Тірамісу – витончений італійський десерт, який підкорив цілий світ. В нього є багато варіантів виконання, але особливо смачним він вийде з улюбленими вишнями. 24 Канал пропонує приготувати порцію насолоди за рецептом з TikTok tastystories.feed.

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Як приготувати тірамісу з вишнями?

  • Час: 45 хвилин + просочування
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 1 пачка печива савоярді;
– 250 грамів маскарпоне;
– 250 мілілітрів вершків;
– 1 кілограм вишні;
– 100 грамів цукрової пудри;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка крохмалю;
– 500 мілілітрів завареної кави;
– какао і мʼята для декору.

Приготування:

  1. Видаліть кісточки з вишні.

  2. Покладіть 650 грамів ягід у сотейник, всипте цукор та крохмаль. Добре перемішайте і поставте на вогонь. Варіть, постійно помішуючи, поки маса не закипить. Потім зменште вогонь і готуйте ще приблизно 5 хвилин до загустіння.

  3. Злегка подрібніть масу занурювальним блендером, залишаючи частину ягід цілими або розділеними навпіл.

  4. Дайте вишневій масі повністю охолонути.

  5. Заздалегідь зваріть каву і поставте її охолоджуватись.

  6. Охолоджені вершки збийте до густоти, потім додайте маскарпоне і цукрову пудру. Знову збийте до отримання ніжного крему.

  7. Савоярді швидко занурюйте в охолоджену каву.

  8. У форму викладіть перший шар печива, полийте вишневим соусом.

  9. Розподіліть половину крему зверху.

  10. Знову викладіть шар савоярді, полийте вишневою масою, зверху – кремом.

  11. Присипте какао. Декоруйте десерт половинками вишні без кісточок і свіжою м'ятою.

  12. Поставте в холодильник щонайменше на кілька годин, ідеально – на ніч.

Смачного!

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