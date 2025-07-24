Кабачки с начинкой – это всегда прекрасная возможность насладиться любимым овощем и немного поэкспериментировать с новыми вкусовыми оттенками. 24 Канал предлагает принять во внимание рецепт фаршированных кабачков от портала "На пенсии".

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Как приготовить фаршированные кабачки?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 3 кабачка;

– 1/2 стакана бургура;

– 1 лук;

– 200 граммов шампиньонов;

– 1 морковь;

– 60 граммов твердого сыра;

– специи по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте кабачки широкими кругами. Изнутри аккуратно удалите мякоть, чтобы образовались полые "стаканчики". Опустите кабачки в кипящую воду и бланшируйте их 2 – 3 минуты. Отварите булгур до готовности, согласно инструкции на упаковке. Очистите и мелко нарежьте лук, морковь, шампиньоны, а также часть вынутой мякоти кабачков. Обжарьте овощи на сковороде до мягкости, добавьте готовый булгур и тушите все вместе еще 5 минут. Добавьте к начинке соль и перец. Наполните кабачковые формочки овощно-зерновой смесью, а сверху обильно посыпьте тертым сыром. Переложите фаршированные кабачки в форму для запекания и поместите в духовку, разогретую до 180 градусов. Готовьте примерно 15 минут, пока сыр не расплавится и не образует аппетитную корочку.

Приятного аппетита!

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