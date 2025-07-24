Кабачки с начинкой – это всегда прекрасная возможность насладиться любимым овощем и немного поэкспериментировать с новыми вкусовыми оттенками. 24 Канал предлагает принять во внимание рецепт фаршированных кабачков от портала "На пенсии".
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Как приготовить фаршированные кабачки?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 3 кабачка;
– 1/2 стакана бургура;
– 1 лук;
– 200 граммов шампиньонов;
– 1 морковь;
– 60 граммов твердого сыра;
– специи по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте кабачки широкими кругами. Изнутри аккуратно удалите мякоть, чтобы образовались полые "стаканчики".
Опустите кабачки в кипящую воду и бланшируйте их 2 – 3 минуты.
Отварите булгур до готовности, согласно инструкции на упаковке.
Очистите и мелко нарежьте лук, морковь, шампиньоны, а также часть вынутой мякоти кабачков.
Обжарьте овощи на сковороде до мягкости, добавьте готовый булгур и тушите все вместе еще 5 минут.
Добавьте к начинке соль и перец. Наполните кабачковые формочки овощно-зерновой смесью, а сверху обильно посыпьте тертым сыром.
Переложите фаршированные кабачки в форму для запекания и поместите в духовку, разогретую до 180 градусов. Готовьте примерно 15 минут, пока сыр не расплавится и не образует аппетитную корочку.
Приятного аппетита!
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