Як зрозуміло з назви, спотикач – хмільний напій, тож хоч він і смачний, при вживанні кількість варто обмежувати. Найкраще він смакуватиме холодними осінніми й зимовими вечорами, тож 24 Канал пропонує підготуватися до них з рецептом порталу Shuba.

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Як приготувати спотикач?

Час : 1 година + настоювання

: 1 година + настоювання Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 літр горілки;

– 1 столова ложка ваніліну;

– 1 столова ложка тертого мускатного горіха;

– пів чайної ложки меленої кориці;

– 2 склянки цукру.

Приготування:

Змішайте ванілін, тертий мускатний горіх та корицю. Залийте суміш горілкою, перемішайте та залиште настоюватися на 14 днів. Процідіть напій через марлю. Перелийте напій у каструлю з товстим дном. Додайте цукор та варіть до закипання. Постійно помішуйте. Після цього охолодіть напій, подавайте до столу охолодженим.

Смачного!

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