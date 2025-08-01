Главный козырь этого супа – нежная консистенция и сочетание любимых вкусов. Если вы имеете сезонные грибы, то легко можете заменить ими шампиньоны, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Копилка рецептов".
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Как приготовить суп с курицей, грибами и сыром?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов грибов;
– 300 граммов картофеля;
– 200 граммов плавленых сырков;
– 250 граммов куриного филе;
– 1 лук;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Филе варим в подсоленной воде.
- Лук чистим и измельчаем, грибы нарезаем пластинками, картофель – средними кубиками.
- Готовое филе нарезаем небольшими кусочками.
- Лук обжариваем до мягкости, добавляем грибы и жарим до испарения жидкости. Солим и перчим по вкусу.
- Зажарку и картофель добавляем в бульон. Варим 5 – 7 минут. затем добавляем курицу и плавленый сыр.
- Варим, пока сыр не расплавится, а суп не станет однородным.
- Подавайте с зеленью и гренками из подсушенного белого хлеба.
Приятного аппетита!
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