Безе тает во рту, а сливочный крем и клубника оттеняют его сладость. Как приготовить меренговый рулет, рассказывает 24 Канал со ссылкой на кулинаршу Алина FooDee.

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Как приготовить меренговый рулет с клубникой?

  • Время: 1 час
    Порции: 6

Ингредиенты для коржа:
– 4 белка;
– 200 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– щепотка соли;
– лимонный сок.

Для начинки:
– 300 граммов сливок 33%;
– 150 – 200 граммов клубники;
– 10 граммов ванильного сахара.

Приготовление:

  1. В белки добавьте щепотку соли, лимонный сок и взбивайте на средней скорости до появления пены.
  2. Смешайте ванильный сахар с обычным и постепенно добавляйте к белкам, взбивая их до устойчивого состояния.
  3. Меренгу выложите на силиконовый коврик или пергамент слоем 1,5 – 2 сантиметра. Выпекайте при 170 градусах 20 – 30 минут. Внутри она должна остаться мягкой, а сверху – с хрустящей корочкой.
  4. Меренговый корж осторожно переложите на второй лист пергамента и дайте полностью остыть.
  5. Тем временем займитесь начинкой. Взбейте охлажденные сливки с ванильным сахаром до пышности. Клубнику помойте и нарежьте кусочками.
  6. На корж выложите крем, сверху клубнику. Часть крема и клубники оставьте для украшения рулета.
  7. Сверните аккуратно корж в рулет с помощью пергамента, и украсьте сверху сливками, клубникой и мятой.

Приятного аппетита!

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