Безе тане в роті, а вершковий крем і полуниця відтіняють його солодкість. Як приготувати меренговий рулет, розповідає 24 Канал з посиланням на кулінарку Аліна FooDee.

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Як приготувати меренговий рулет з полуницею?

  • Час: 1 година
    Порції: 6

Інгредієнти для коржа:
– 4 білки;
– 200 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– дрібка солі;
– лимонний сік.

Для начинки:
– 300 грамів вершків 33%;
– 150 – 200 грамів полуниці;
– 10 грамів ванільного цукру.

Приготування:

  1. У білки додайте дрібку солі, лимонний сік і збивайте на середній швидкості до появи піни.
  2. Змішайте ванільний цукор зі звичайним і поступово додавайте до білків, збиваючи їх до стійкого стану.
  3. Меренгу викладіть на силіконовий килимок чи пергамент шаром 1,5 – 2 сантиметри. Випікайте при 170 градусах 20 – 30 хвилин. Усередині вона має залишитися м'якою, а зверху – з хрусткою скоринкою.
  4. Меренговий корж обережно перекладіть на другий лист пергаменту і дайте повністю охолонути.
  5. Тим часом займіться начинкою. Збийте охолоджені вершки з ванільним цукром до пишності. Полуницю помийте і наріжте шматочками.
  6. На корж викладіть крем, зверху полуницю. Частину крему та полуниці залиште для прикраси рулету.
  7. Згорніть акуратно корж у рулет за допомогою пергаменту, і прикрасьте зверху вершками, полуницею та м'ятою.

Смачного!

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