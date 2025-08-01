Головний козир цього супу – ніжна консистенція та поєднання улюблених смаків. Якщо ви маєте сезонні гриби, то легко можете замінити ними печериці, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Скарбничка рецептів".

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Як приготувати суп з куркою, грибами та сиром?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів грибів;

– 300 грамів картоплі;

– 200 грамів плавлених сирків;

– 250 грамів курячого філе;

– 1 цибуля;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Філе варимо у підсоленій воді. Цибулю чистимо та подрібнюємо, гриби нарізаємо пластинками, картоплю – середніми кубиками. Готове філе нарізаємо невеликими шматочками. Цибулю обсмажуємо до мʼякості, додаємо гриби і смажимо до випарування рідини. Солимо та перчимо до смаку. Засмажку та картоплю додаємо у бульйон. Варимо 5 – 7 хвилин. потім додаємо курку та плавлений сир. Варимо, поки сир не розплавиться, а суп не стане однорідним. Подавайте з зеленню та грінками з підсушеного білого хліба.

Смачного!

Він так і тане у роті: ніжний меренговий рулет з полуницею.