Головний козир цього супу – ніжна консистенція та поєднання улюблених смаків. Якщо ви маєте сезонні гриби, то легко можете замінити ними печериці, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Скарбничка рецептів".

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Як приготувати суп з куркою, грибами та сиром?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 300 грамів грибів;
– 300 грамів картоплі;
– 200 грамів плавлених сирків;
– 250 грамів курячого філе;
– 1 цибуля;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Філе варимо у підсоленій воді.
  2. Цибулю чистимо та подрібнюємо, гриби нарізаємо пластинками, картоплю – середніми кубиками.
  3. Готове філе нарізаємо невеликими шматочками.
  4. Цибулю обсмажуємо до мʼякості, додаємо гриби і смажимо до випарування рідини. Солимо та перчимо до смаку.
  5. Засмажку та картоплю додаємо у бульйон. Варимо 5 – 7 хвилин. потім додаємо курку та плавлений сир.
  6. Варимо, поки сир не розплавиться, а суп не стане однорідним.
  7. Подавайте з зеленню та грінками з підсушеного білого хліба.

Смачного!

Він так і тане у роті: ніжний меренговий рулет з полуницею.