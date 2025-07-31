Цей салат такий ситний та апетитний, що до нього можна навіть не готувати гарніру або мʼяса. У сезон баклажанів проходити повз нього просто не можна, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".
Цікаво Ідеальні котлети без хліба: 3 альтернативні інгредієнти для соковитої страви
Як приготувати смачний салат з баклажанів?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 баклажани;
– 1 чайна ложка солі;
– 3 варені яйця;
– 1 цибуля;
– 30 грамів кропу;
– перець до смаку;
– майонез для заправки;
маринад для цибулі:
– 100 мілілітрів окропу;
– 3 столові ложки оцту;
– пів чайної ложки солі;
– чайна ложка цукру.
Приготування:
- Баклажани нарізаємо довільною формою. Додаємо сіль та залишаємо, щоб вони пустили зайву вологу.
- Цибулю нарізаємо пірʼям. Заливаємо окропом, додаємо інші інгредієнти для маринаду, перемішуємо та залишаємо.
- Баклажани відтискаємо від вологи та смажимо на олії 7 – 10 хвилин до золотистості.
- Решту інгредієнтів нарізаємо довільною формою.
- Змішуємо всі інгредієнти, солимо, перчимо та заправляємо майонезом.
Смачного!
Солодкі і ніжні: рецепт традиційних коржиків на Маковія.