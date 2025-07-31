Цей салат такий ситний та апетитний, що до нього можна навіть не готувати гарніру або мʼяса. У сезон баклажанів проходити повз нього просто не можна, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

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Як приготувати смачний салат з баклажанів?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 баклажани;

– 1 чайна ложка солі;

– 3 варені яйця;

– 1 цибуля;

– 30 грамів кропу;

– перець до смаку;

– майонез для заправки;

маринад для цибулі:

– 100 мілілітрів окропу;

– 3 столові ложки оцту;

– пів чайної ложки солі;

– чайна ложка цукру.

Приготування:

Баклажани нарізаємо довільною формою. Додаємо сіль та залишаємо, щоб вони пустили зайву вологу. Цибулю нарізаємо пірʼям. Заливаємо окропом, додаємо інші інгредієнти для маринаду, перемішуємо та залишаємо. Баклажани відтискаємо від вологи та смажимо на олії 7 – 10 хвилин до золотистості. Решту інгредієнтів нарізаємо довільною формою. Змішуємо всі інгредієнти, солимо, перчимо та заправляємо майонезом.

Смачного!

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