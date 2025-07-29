Однак, що робити, якщо під час приготування у вас вдома не виявилося хліба? На щастя, є кілька альтернативних інгредієнтів, які можуть ефективно замінити хліб у рецепті, пише 24 Канал з посиланням на News24.

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Чим замінити хліб у котлетах?

Манна крупа

У кулінарній підказці для досягнення пишних і соковитих котлет експерти пропонують включити в рецепт манну крупу. Зокрема, рекомендується додавати 3 столові ложки манки на кожен кілограм фаршу.

Після цього важливо дати суміші відпочити при кімнатній температурі протягом 20 – 30 хвилин. За цей час манка набубнявіє та ефективно вбере соки з м'яса, покращуючи загальну текстуру та смак котлет.

Кабачок або картопля

Кабачок стає популярним інгредієнтом для урізноманітнення традиційних котлет. Його спочатку очищають від насіння та шкірки, потім натирають на тертці та ретельно відтискають, щоб видалити зайву вологу перед тим, як змішати з фаршем. Ця добавка не тільки гарантує, що котлети залишаться соковитими, але й підвищує їхню корисність для здоров'я.

Крім того, можна додати натерту сиру картоплю. Це не тільки покращує текстуру, але й пропонує практичне рішення для тих, хто хоче збільшити порції.

Кукурудзяний або картопляний крохмаль

Також для ефективної заміни хліба в м'ясних котлетах можна додавати 40 грамів крохмалю на кілограм м'ясного фаршу. Вважається, що це підвищує пишність котлет.

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