Однако, что делать, если во время приготовления у вас дома не оказалось хлеба? К счастью, есть несколько альтернативных ингредиентов, которые могут эффективно заменить хлеб в рецепте, пишет 24 Канал со ссылкой на News24.

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Чем заменить хлеб в котлетах?

Манная крупа

В кулинарной подсказке для достижения пышных и сочных котлет эксперты предлагают включить в рецепт манную крупу. В частности, рекомендуется добавлять 3 столовые ложки манки на каждый килограмм фарша.

После этого важно дать смеси отдохнуть при комнатной температуре в течение 20 – 30 минут. За это время манка набухнет и эффективно впитает соки из мяса, улучшая общую текстуру и вкус котлет.

Кабачок или картофель

Кабачок становится популярным ингредиентом для разнообразия традиционных котлет. Его сначала очищают от семян и кожуры, затем натирают на терке и тщательно отжимают, чтобы удалить лишнюю влагу перед тем, как смешать с фаршем. Эта добавка не только гарантирует, что котлеты останутся сочными, но и повышает их полезность для здоровья.

Кроме того, можно добавить натертый сырой картофель. Это не только улучшает текстуру, но и предлагает практичное решение для тех, кто хочет увеличить порции.

Кукурузный или картофельный крахмал

Также для эффективной замены хлеба в мясных котлетах можно добавлять 40 граммов крахмала на килограмм мясного фарша. Считается, что это повышает пышность котлет.

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