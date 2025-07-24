Например, знали ли вы, что яйцо перед варкой надо потрясти? Для чего делать такое действие, рассказывает 24 Канал со ссылкой на News24.

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Зачем трясти яйца перед варкой?

Хотя многие могут считать, что достаточно просто положить яйца в кипящую воду, исследования показывают, что такой необычный подход может дать еще лучшие результаты.

Так, легкое встряхивание яиц перед варкой позволяет содержимому равномерно распределиться внутри скорлупы. В результате – яйца легче очистить после варки.

Для тех, кто не знаком с этим советом, будут удивлены эффективностью. Попробуйте применить и убедитесь в этом на собственном опыте!

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