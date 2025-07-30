Ніжне тісто та солодка макова начинка – перед цим поєднанням не зможуть встояти ані дорослі, ані діти. 24 Канал пропонує зберегти цей рецепт святкового частування з TikTok uliana_85_.
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Як приготувати коржики з маком на Маковія?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 мілілітрів кефіру;
– 1 чайна ложка соди;
– 3 яйця;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 столові ложки цукру;
– 550 грамів борошна;
– 100 грамів масла;
начинка:
– 200 грамів перетертого маку;
– пакетик ванільного цукру;
– 150 грамів цукру;
– 250 мілілітрів гарячого молока;
– 2 столові ложки меду.
Приготування:
- Яйце збиваємо з цукром та сіллю, змішуємо з кефіром та маслом, просіюємо борошно.
- Замішуємо тісто і випікаємо коржики 20 хвилин при 180 градусах. Потім ламаємо або нарізаємо кубиками, злегка скроплюємо гарячим молоком.
- Мак змішуємо з сухими інгредієнтами та заливаємо молоком. Потім додаємо до нього рідкий мед.
- Змішуємо коржики з маковою начинкою.
- Надаємо настоятися кілька годин.
Смачного!
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