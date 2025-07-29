Млинці завжди будуть в списку улюблених сніданків, тож на Маковея не варто створювати собі проблем та вигадувати щось нове. 24 Канал радить відсвяткувати Маковея з простим рецептом порталу "Смачно".

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Як приготувати млинці з маком на Маковія?

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 500 грамів молока;
– 3 курячих яйця;
– 1 склянка борошна;
– пів склянки цукру;
– 1 столова ложка олії;
– 200 грамів маку;
– цукор для начинки.

Приготування:

  1. Яйця збиваємо з цукром, додаємо молоко та просіюємо борошно, замішуємо тісто.
  2. Додаємо олію і ще раз перемішуємо.
  3. Смажимо млинці на сухій пательні.
  4. Мак заливаємо окропом на 30 хвилин. Потім зливаємо воду, додаємо цукор та мед і ще раз перемішуємо.
  5. Викладаємо на млинці по ложці макової начинки та загортаємо рулетиком.

Смачного!

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