Це варення радше нагадує густе желе, тож стане чудовим вибором навіть для ароматної випічки. Лише кілька інгредієнтів – це диво вже у вашій коморі, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

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Як зробити смородинове желе на зиму?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2 баночки

Інгредієнти:

– 1 кілограм чорної смородини;

– 200 мілілітрів води;

– 1 кілограм цукру.

Приготування:

Ягоди добре промиваємо та перебираємо. Кладемо смородину у каструлю та додаємо воду. Ставимо на середній вогонь та варимо 5 хвилин після закипання. Перебиваємо смородину блендером. Повертаємо у каструлю, після закипання додаємо цукор та варимо 15 хвилин, не забуваємо помішувати. Розливаємо у стерилізовані банки, ставимо догори дном та закутуємо до вистигання. На ніч поставте у холодильник, щоб варення гарно застигло.

Смачного!

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