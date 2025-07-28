Це варення радше нагадує густе желе, тож стане чудовим вибором навіть для ароматної випічки. Лише кілька інгредієнтів – це диво вже у вашій коморі, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
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Як зробити смородинове желе на зиму?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2 баночки
Інгредієнти:
– 1 кілограм чорної смородини;
– 200 мілілітрів води;
– 1 кілограм цукру.
Приготування:
- Ягоди добре промиваємо та перебираємо.
- Кладемо смородину у каструлю та додаємо воду. Ставимо на середній вогонь та варимо 5 хвилин після закипання.
- Перебиваємо смородину блендером. Повертаємо у каструлю, після закипання додаємо цукор та варимо 15 хвилин, не забуваємо помішувати.
- Розливаємо у стерилізовані банки, ставимо догори дном та закутуємо до вистигання.
- На ніч поставте у холодильник, щоб варення гарно застигло.
Смачного!
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