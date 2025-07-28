Це варення радше нагадує густе желе, тож стане чудовим вибором навіть для ароматної випічки. Лише кілька інгредієнтів – це диво вже у вашій коморі, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

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Як зробити смородинове желе на зиму?

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2 баночки

Інгредієнти:
– 1 кілограм чорної смородини;
– 200 мілілітрів води;
– 1 кілограм цукру.

Приготування:

  1. Ягоди добре промиваємо та перебираємо.
  2. Кладемо смородину у каструлю та додаємо воду. Ставимо на середній вогонь та варимо 5 хвилин після закипання.
  3. Перебиваємо смородину блендером. Повертаємо у каструлю, після закипання додаємо цукор та варимо 15 хвилин, не забуваємо помішувати.
  4. Розливаємо у стерилізовані банки, ставимо догори дном та закутуємо до вистигання.
  5. На ніч поставте у холодильник, щоб варення гарно застигло.

Смачного!

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