Коли на вулиці вже з самого ранку припікає сонце, то найкраще смакуватиме саме холодна кава. Колд брю – чудове рішення для такого випадку та не потребує складних маніпуляцій, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.
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Як приготувати каву колд брю?
- Час: 5 хвилин + настоювання
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– кава крупного помелу;
– фільтрована або кипʼячена вода;
– морозиво або вершки для подачі.
Приготування:
- Каву заливаємо водою у співвідношенні 1 до 8 і ставимо у холодильник.
- Час настоювання – від 8 до 24 годин, залежить від вашого бажання.
- Кава повинна бути саме крупного помелу, інакше напій буде дуже гірчити.
- Перед подачею розбавляємо каву холодною водою у пропорції 1 до 1.
- Каву можна вживати після настоювання саму, але куди краще вона смакуватиме з морозивом або вершками. Також можна додати до неї лід і молоко.
Смачного!
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