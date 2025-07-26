Когда на улице уже с самого утра припекает солнце, то лучше всего подойдет именно холодный кофе. Колд брю – отличное решение для такого случая и не требует сложных манипуляций, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.
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Как приготовить кофе колд брю?
- Время: 5 минут + настаивание
- Порций: 2
Ингредиенты:
– кофе крупного помола;
– фильтрованная или кипяченая вода;
– мороженое или сливки для подачи.
Приготовление:
- Кофе заливаем водой в соотношении 1 к 8 и ставим в холодильник.
- Время настаивания – от 8 до 24 часов, зависит от вашего желания.
- Кофе должен быть именно крупного помола, иначе напиток будет очень горчить.
- Перед подачей разбавляем кофе холодной водой в пропорции 1 к 1.
- Кофе можно употреблять после настаивания сам, но куда лучше он будет смаковать с мороженым или сливками. Также можно добавить к нему лед и молоко.
Приятного аппетита!
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