Малосольные цукини – это универсальная закуска, которая прекрасно дополнит любую трапезу. Немножко кулинарной магии – и она уже в вашем холодильнике. 24 Канал предлагает насладиться новым вкусом по рецепту знаменитого Владимира Ярославского, которым он поделился в своем инстаграме.

Кстати Такой и в ресторане не подадут: запекаем кабачок с сыром и красной рыбой

Ингредиенты:

– 900 граммов цуккини;

– 3 чайные ложки соли;

– 2 столовые ложки меда;

– 2,5 столовой ложки яблочного уксуса;

– 3 – 5 зубчиков чеснока;

– 2 ложки растительного масла;

– пол пучка укропа.

Приготовление:

Помойте кабачки, взвесьте необходимое количество и нарежьте тоненькими кружочками толщиной примерно 2 – 3 миллиметра.

Переложите нарезанные кабачки в глубокую миску, посыпьте солью и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт. Оставьте овощи на 30 минут, чтобы они пустили сок.

После этого хорошо отожмите кабачки руками, чтобы убрать лишнюю влагу.

Добавьте к ним жидкий мед, яблочный или винный уксус, ориентируйтесь на собственный вкус. Мелко нарежьте чеснок и укроп, добавьте в миску. Влейте немного масла и снова тщательно перемешайте все ингредиенты.