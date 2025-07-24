Малосольні цукіні – це універсальна закуска, яка чудово доповнить будь-яку трапезу. Трішки кулінарної магії – і вона вже у вашому холодильнику. 24 Канал пропонує насолодитися новим смаком за рецептом знаменитого Володимира Ярославського, яким він поділився у своєму інстаграмі.

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Як приготувати малосольні цукіні:

Час : 45 хвилин + кілька годин у холодильнику

: 45 хвилин + кілька годин у холодильнику Порцій: 4

Інгредієнти:

– 900 грамів цукіні;

– 3 чайні ложки солі;

– 2 столові ложки меду;

– 2,5 столової ложки яблучного оцту;

– 3 – 5 зубчиків часнику;

– 2 ложки олії;

– пів пучка кропу.

Приготування:

Помийте кабачки, зважте необхідну кількість і наріжте тоненькими кружечками завтовшки приблизно 2 – 3 міліметри. Перекладіть нарізані кабачки в глибоку миску, посипте сіллю й ретельно перемішайте, щоб кожен шматочок був рівномірно покритий. Залиште овочі на 30 хвилин, щоб вони пустили сік. Після цього добре відіжміть кабачки руками, щоб прибрати зайву вологу. Додайте до них рідкий мед, яблучний або винний оцет, орієнтуйтесь на власний смак. Дрібно наріжте часник і кріп, додайте в миску. Влийте трохи олії й знову ретельно перемішайте всі інгредієнти. Можна куштувати одразу, але краще перекласти закуску в контейнер, щільно закрити й поставити в холодильник на кілька годин. Після охолодження смак стане ще насиченішим.

Смачного!

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