Домашній коржик – це не просто смачна альтернатива хліба, а й чудова нагода для господинь продемонструвати свою майстерність. Тим паче що для цього потрібні найпростіші інгредієнти, які точно вже є у вашому холодильнику, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Як спекти домашні коржики?

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 100 грамів вершкового масла;

– 200 мілілітрів води;

– дрібка солі;

– 130 грамів борошна;

– 3 яйця;

– 50 грамів сиру.

Приготування:

Поставте каструлю на плиту, налийте воду, додайте вершкове масло та дрібку солі. Доведіть до кипіння, після чого всипте одразу всю муку. Швидко перемішайте ложкою, поки тісто не збереться в щільну однорідну масу. Перекладіть тісто в миску й дайте трохи охолонути. Перемішайте кілька разів, щоб охолодження відбулося швидше. Додайте до тіста яйця по одному, після кожного добре перемішуйте міксером. У підсумку отримаєте гладке, еластичне тісто. Дрібно натріть твердий сир і з’єднайте з тістом, перемішайте до рівномірного розподілу сиру. Викладіть тісто на деко, застелене силіконовим килимком або пергаментом з антипригарним покриттям. Розрівняйте лопаткою, формуючи шар до 5 міліметрів. Поставте деко у попередньо розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте приблизно 25 – 30 хвилин. Пиріг підніметься, а після випікання трохи осяде. Готовий пиріг наріжте порційними шматочками й подавайте до столу з улюбленими додатками.

Смачного!

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