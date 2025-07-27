Домашняя лепешка – это не просто вкусная альтернатива хлеба, но и прекрасная возможность для хозяек продемонстрировать свое мастерство. Тем более что для этого нужны самые простые ингредиенты, которые точно уже есть в вашем холодильнике, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Как испечь домашние лепешки?

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 100 граммов сливочного масла;

– 200 миллилитров воды;

– щепотка соли;

– 130 граммов муки;

– 3 яйца;

– 50 граммов творога.

Приготовление:

Поставьте кастрюлю на плиту, налейте воду, добавьте сливочное масло и щепотку соли. Доведите до кипения, после чего всыпьте сразу всю муку. Быстро перемешайте ложкой, пока тесто не соберется в плотную однородную массу. Переложите тесто в миску и дайте немного остыть. Перемешайте несколько раз, чтобы охлаждение произошло быстрее. Добавьте в тесто яйца по одному, после каждого хорошо перемешивайте миксером. В итоге получите гладкое, эластичное тесто. Мелко натрите твердый сыр и соедините с тестом, перемешайте до равномерного распределения сыра. Выложите тесто на противень, застеленный силиконовым ковриком или пергаментом с антипригарным покрытием. Разровняйте лопаткой, формируя слой до 5 миллиметров. Поставьте противень в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте примерно 25 – 30 минут. Пирог поднимется, а после выпекания немного осядет. Готовый пирог нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу с любимыми дополнениями.

Приятного аппетита!

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