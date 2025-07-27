Домашняя лепешка – это не просто вкусная альтернатива хлеба, но и прекрасная возможность для хозяек продемонстрировать свое мастерство. Тем более что для этого нужны самые простые ингредиенты, которые точно уже есть в вашем холодильнике, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.
Интересно Такой и в ресторане не подадут: запекаем кабачок с сыром и красной рыбой
Как испечь домашние лепешки?
- Время: 50 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 100 граммов сливочного масла;
– 200 миллилитров воды;
– щепотка соли;
– 130 граммов муки;
– 3 яйца;
– 50 граммов творога.
Приготовление:
Поставьте кастрюлю на плиту, налейте воду, добавьте сливочное масло и щепотку соли.
Доведите до кипения, после чего всыпьте сразу всю муку. Быстро перемешайте ложкой, пока тесто не соберется в плотную однородную массу.
Переложите тесто в миску и дайте немного остыть. Перемешайте несколько раз, чтобы охлаждение произошло быстрее.
Добавьте в тесто яйца по одному, после каждого хорошо перемешивайте миксером. В итоге получите гладкое, эластичное тесто.
Мелко натрите твердый сыр и соедините с тестом, перемешайте до равномерного распределения сыра.
Выложите тесто на противень, застеленный силиконовым ковриком или пергаментом с антипригарным покрытием. Разровняйте лопаткой, формируя слой до 5 миллиметров.
Поставьте противень в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте примерно 25 – 30 минут. Пирог поднимется, а после выпекания немного осядет.
Готовый пирог нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу с любимыми дополнениями.
Приятного аппетита!
Он все испортит: какой ингредиент – самый большой враг маринованных огурцов.