Это варенье скорее напоминает густое желе, поэтому станет отличным выбором даже для ароматной выпечки. Всего несколько ингредиентов – это чудо уже в вашей кладовой, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".
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Как сделать смородиновое желе на зиму?
- Время: 40 минут
- Порций: 2 баночки
Ингредиенты:
– 1 килограмм черной смородины;
– 200 миллилитров воды;
– 1 килограмм сахара.
Приготовление:
- Ягоды хорошо промываем и перебираем.
- Кладем смородину в кастрюлю и добавляем воду. Ставим на средний огонь и варим 5 минут после закипания.
- Перебиваем смородину блендером. Возвращаем в кастрюлю, после закипания добавляем сахар и варим 15 минут, не забываем помешивать.
- Разливаем в стерилизованные банки, ставим вверх дном и укутываем до остывания.
- На ночь поставьте в холодильник, чтобы варенье хорошо застыло.
Приятного аппетита!
Заменит хлеб: вкусная выпечка из муки и масла.