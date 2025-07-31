Этот салат такой сытный и аппетитный, что к нему можно даже не готовить гарнир или мясо. В сезон баклажанов проходить мимо него просто нельзя, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".

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Как приготовить вкусный салат из баклажанов?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 баклажана;

– 1 чайная ложка соли;

– 3 вареных яйца;

– 1 лук;

– 30 граммов укропа;

– перец по вкусу;

– майонез для заправки;

маринад для лука:

– 100 миллилитров кипятка;

– 3 столовые ложки уксуса;

– пол чайной ложки соли;

– чайная ложка сахара.

Приготовление:

Баклажаны нарезаем произвольной формой. Добавляем соль и оставляем, чтобы они пустили лишнюю влагу. Лук нарезаем перьями. Заливаем кипятком, добавляем остальные ингредиенты для маринада, перемешиваем и оставляем. Баклажаны отжимаем от влаги и жарим на масле 7 – 10 минут до золотистости. Остальные ингредиенты нарезаем произвольной формой. Смешиваем все ингредиенты, солим, перчим и заправляем майонезом.

Приятного аппетита!

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