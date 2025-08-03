Українські виробники меду – одні з найкращих у світі, однак є ті, хто готовий пожертвувати репутацією заради короткострокової вигоди. Що потрібно знати, аби не витратити гроші на їхню неякісну продукцію – розповідає 24 Канал з посиланням на Doc.ua.

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Як відрізнити мед від підробки?

Вигляд та смак

Колір меду може бути різним: безбарвним, так і білим, а також ясно-жовтим, жовтим, темно-жовтим, темним з різними відтінками. Він залежить від пігментів, які є в нектарі. Тож по цьому параметру виявити підробку складно.

Натуральний мед не має сторонніх запахів і має солодкий, ніжний, приємний смак. Підробку часто занадто підсолоджують, тож ви відразу відчуєте різницю.

Улюблений додаток до смаколиків / Фото Pixabay

Липкість

Досить взяти краплю меду та розтерти між пальцями. Натуральний мед не липкий, а от підробка залишатиметься на пальцях через підсолоджувачі.

Якщо купуєте мед на вулиці – попросіть продавця сильно вдарити по ньому. Від справжнього меду не буде жодного бризку, натомість підробка розхлюпається на всі боки.

Взаємодія з водою та оцтом

Є один легкий спосіб перевірити якість меду в домашніх умовах. Розбавте воду та оцет, а потім додайте у склянку мед. Якщо зʼявиться піна – ваш мед підроблений.

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