Досвідчені кулінари знають, що головне у приготуванні домашнього морозива – дотримуватися правила 1-1-1, коли головні інгредієнти з цукровою пудрою використовуються в ідеально правильній пропорції. Як цього досягнути та насолодитися неймовірно смачним домашнім морозивом – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Przyslij przepis.

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Як приготувати смачне домашнє морозиво?

  • Час: 25 хвилин + застигання
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 5 яєць;
– 500 мілілітрів вершків (30%);
– 1 склянка цукрової пудри;
– екстракт ванілі.

Приготування:

  1. Яйця обдаємо окропом, відділяємо білки від жовтків.
  2. Цукрову пудру ділимо на 3 рівні частини. Одну збиваємо з білками до стійких піків.
  3. Жовтки збиваємо з другої частиною цукрової пудри до піни (приблизно 10 хвилин).
  4. Решту пудри збиваємо з вершками.
  5. Усе акуратно зʼєднуємо деревʼяною ложкою. Додаємо екстракт ванілі.
  6. Обережно переливаємо суміш у контейнер та ставимо у холодильник на 12 годин, морозити не потрібно.

Смачного!

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