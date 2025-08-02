Досвідчені кулінари знають, що головне у приготуванні домашнього морозива – дотримуватися правила 1-1-1, коли головні інгредієнти з цукровою пудрою використовуються в ідеально правильній пропорції. Як цього досягнути та насолодитися неймовірно смачним домашнім морозивом – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Przyslij przepis.

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Як приготувати смачне домашнє морозиво?

Час : 25 хвилин + застигання

: 25 хвилин + застигання Порцій: 8

Інгредієнти:

– 5 яєць;

– 500 мілілітрів вершків (30%);

– 1 склянка цукрової пудри;

– екстракт ванілі.

Приготування:

Яйця обдаємо окропом, відділяємо білки від жовтків. Цукрову пудру ділимо на 3 рівні частини. Одну збиваємо з білками до стійких піків. Жовтки збиваємо з другої частиною цукрової пудри до піни (приблизно 10 хвилин). Решту пудри збиваємо з вершками. Усе акуратно зʼєднуємо деревʼяною ложкою. Додаємо екстракт ванілі. Обережно переливаємо суміш у контейнер та ставимо у холодильник на 12 годин, морозити не потрібно.

Смачного!

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