Опытные кулинары знают, что главное в приготовлении домашнего мороженого – соблюдать правило 1-1-1, когда главные ингредиенты с сахарной пудрой используются в идеально правильной пропорции. Как этого достичь и насладиться невероятно вкусным домашним мороженым – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Przyslij przepis.

Читайте также На вкус как любимая конфета детства: как приготовить яблочное повидло "Дюшес"

Как приготовить вкусное домашнее мороженое?

Время : 25 минут + застывание

: 25 минут + застывание Порций: 8

Ингредиенты:

– 5 яиц;

– 500 миллилитров сливок (30%);

– 1 стакан сахарной пудры;

– экстракт ванили.

Приготовление:

Яйца обдаем кипятком, отделяем белки от желтков. Сахарную пудру делим на 3 равные части. Одну взбиваем с белками до устойчивых пиков. Желтки взбиваем со второй частью сахарной пудры до пены (примерно 10 минут). Остальную пудру взбиваем со сливками. Все аккуратно соединяем деревянной ложкой. Добавляем экстракт ванили. Осторожно переливаем смесь в контейнер и ставим в холодильник на 12 часов, морозить не нужно.

Приятного аппетита!

Все решает один секрет: как выбрать качественную соль.