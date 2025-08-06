Якщо звичний кетчуп вже так не смакує, не обовʼязково шукати альтернативу на полицях магазинів. Ви можете зробити неймовірний соус з кабачків, без якого ви вже не зможете уявити свого життя, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Як приготувати пікантний соус з кабачків?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: залежно від розміру баночок
Інгредієнти:
– 700 грамів кабачків;
– 250 грамів цибулі;
– 250 грамів томатної пасти;
– 30 мілілітрів оцту;
– 1/3 чайної ложки меленого коріандру;
– 1/3 чайної ложки меленого духмяного перцю;
– 1/3 чайної ложки меленого чорного перцю;
– 1/3 чайної ложки меленої гвоздики;
– 1/3 чайної ложки меленого чилі;
– 1/3 чайної ложки меленої кориці;
– 1 чайна ложка меленої паприки;
– 1 чайна ложка солі.
Приготування:
- Цибулю чистимо й нарізаємо середніми шматками, кабачки – кубиками.
- Кладемо овочі в каструлю, солимо і тушкуємо 25 хвилин після закипання.
- Знімаємо з вогню, перебиваємо масу блендером до однорідності.
- Повертаємо в каструлю, додаємо решту інгредієнтів і готуємо на повільному вогні ще 5 – 10 хвилин.
- Розкладаємо соус по баночках, після вистигання ставимо у холодильник.
Смачного!
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