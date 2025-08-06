Якщо звичний кетчуп вже так не смакує, не обовʼязково шукати альтернативу на полицях магазинів. Ви можете зробити неймовірний соус з кабачків, без якого ви вже не зможете уявити свого життя, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Як приготувати пікантний соус з кабачків?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: залежно від розміру баночок

Інгредієнти:

– 700 грамів кабачків;

– 250 грамів цибулі;

– 250 грамів томатної пасти;

– 30 мілілітрів оцту;

– 1/3 чайної ложки меленого коріандру;

– 1/3 чайної ложки меленого духмяного перцю;

– 1/3 чайної ложки меленого чорного перцю;

– 1/3 чайної ложки меленої гвоздики;

– 1/3 чайної ложки меленого чилі;

– 1/3 чайної ложки меленої кориці;

– 1 чайна ложка меленої паприки;

– 1 чайна ложка солі.

Приготування:

Цибулю чистимо й нарізаємо середніми шматками, кабачки – кубиками. Кладемо овочі в каструлю, солимо і тушкуємо 25 хвилин після закипання. Знімаємо з вогню, перебиваємо масу блендером до однорідності. Повертаємо в каструлю, додаємо решту інгредієнтів і готуємо на повільному вогні ще 5 – 10 хвилин. Розкладаємо соус по баночках, після вистигання ставимо у холодильник.

Смачного!

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