Навіть в піст ви можете зібрати рідних за столом, на якому безліч смачнющих страв. Особливо, коли лейтмотивом свята є яблуко. 24 Канал пропонує рецепти страв на Яблучного Спаса з посиланням на портал Shuba.

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Які страви приготувати на Спаса?

Рецепт овочевого пирога

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6

Інгредієнти:
– кабачок;
– 2 картоплини;
– 1 морква;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 3 курячих яйця;
– твердий сир;
– свіжа зелень;
– 1 ложка борошна;
– 1 ложка сметани;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– сухий часник або зубчик свіжого.

Приготування:

  1. Кабачок натираємо, солимо, чекаємо кілька хвилин та відтискаємо сік.
  2. Натираємо решту овочів та змішуємо з кабачками. Додаємо спеції і добре перемішуємо.
  3. Випікаємо пиріг до 60 хвилин при 180 градусах.
  4. Нарізаємо порційними шматочками та подаємо до столу.

Рецепт фаршированих човників з баклажанів

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 4 штуки

Інгредієнти:
– 2 баклажани;
– 30 грамів волоських горіхів;
– 70 грамів твердого сиру;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– зелень;
– сметана або крем-сир.

Приготування:

  1. Розрізаємо баклажани навпіл. Дістаємо серединку та посипаємо спеціями.
  2. Змащуємо олією та запікаємо 15 хвилин при 175 градусах.
  3. Мʼякуш баклажанів нарізаємо шматочками, солимо і перчимо. Смажимо на сухій пательні кілька хвилин.
  4. Додаємо на сковорідку горішки, сметану, часник і тертий сир, перемішуємо.
  5. Готову начинку викладаємо всередину баклажанів, посипаємо сиром і запікаємо ще 10 – 15 хвилин.

Рецепт запечених яблук

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 4 яблука;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 100 грамів пшоняної крупи;
– 400 мілілітрів молока;
– 6 – 8 штук кураги;
– 20 грамів мигдалю;
– дрібка імбирного порошку;
– дрібка кориці;
– столова ложка меду.

Приготування:

  1. Крупу заливаємо молоком та водою, додаємо курагу і мигдаль. Також додаємо. імбир та корицю. Варимо 12 хвилин, постійно помішуємо.
  2. Миємо яблука. Верхівки зрізаємо, видаляємо насіння.
  3. Середину яблук збризкуємо лимонним соком. Начиняємо і накриваємо "шапочками".
  4. Випікаємо при 180 градусах 20 хвилин.

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