Навіть в піст ви можете зібрати рідних за столом, на якому безліч смачнющих страв. Особливо, коли лейтмотивом свята є яблуко. 24 Канал пропонує рецепти страв на Яблучного Спаса з посиланням на портал Shuba.

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Які страви приготувати на Спаса?

Рецепт овочевого пирога

Час : 60 хвилин

: 60 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– кабачок;

– 2 картоплини;

– 1 морква;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 3 курячих яйця;

– твердий сир;

– свіжа зелень;

– 1 ложка борошна;

– 1 ложка сметани;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– сухий часник або зубчик свіжого.

Приготування:

Кабачок натираємо, солимо, чекаємо кілька хвилин та відтискаємо сік. Натираємо решту овочів та змішуємо з кабачками. Додаємо спеції і добре перемішуємо. Випікаємо пиріг до 60 хвилин при 180 градусах. Нарізаємо порційними шматочками та подаємо до столу.

Рецепт фаршированих човників з баклажанів

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4 штуки

Інгредієнти:

– 2 баклажани;

– 30 грамів волоських горіхів;

– 70 грамів твердого сиру;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– зелень;

– сметана або крем-сир.

Приготування:

Розрізаємо баклажани навпіл. Дістаємо серединку та посипаємо спеціями. Змащуємо олією та запікаємо 15 хвилин при 175 градусах. Мʼякуш баклажанів нарізаємо шматочками, солимо і перчимо. Смажимо на сухій пательні кілька хвилин. Додаємо на сковорідку горішки, сметану, часник і тертий сир, перемішуємо. Готову начинку викладаємо всередину баклажанів, посипаємо сиром і запікаємо ще 10 – 15 хвилин.

Рецепт запечених яблук

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 яблука;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 100 грамів пшоняної крупи;

– 400 мілілітрів молока;

– 6 – 8 штук кураги;

– 20 грамів мигдалю;

– дрібка імбирного порошку;

– дрібка кориці;

– столова ложка меду.

Приготування:

Крупу заливаємо молоком та водою, додаємо курагу і мигдаль. Також додаємо. імбир та корицю. Варимо 12 хвилин, постійно помішуємо. Миємо яблука. Верхівки зрізаємо, видаляємо насіння. Середину яблук збризкуємо лимонним соком. Начиняємо і накриваємо "шапочками". Випікаємо при 180 градусах 20 хвилин.

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