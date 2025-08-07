Кабачки по-корейски – это закуска, которая не затеряется даже на праздничном столе. Готовить их легко, а со стола они исчезают в одно мгновение. 24 Канал советует сделать запасы этой закуски по рецепту портала Ukr.Media.
Как заготовить кабачки по-корейски на зиму?
- Время: 1 час + настаивание
- Порций: в зависимости от размера банок
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма кабачков;
– 3 средние морковки;
– 2 болгарских перца;
– 1 головка чеснока;
– 1 столовая ложка соли;
– 1/2 стакана сахара;
– 1 столовая ложка приправы для моркови по-корейски;
– 100 миллилитров масла;
– 100 миллилитров уксуса.
- Кабачки тщательно помойте. Если они молодые, кожуру можно не снимать – она нежная и мягкая. Мелко натрите кабачки.
- Морковь так же промойте, очистите и натрите на той же терке.
- Болгарский перец моем, разрезаем пополам, удаляем семена и нарезаем тоненькой соломкой.
- Все овощи смешиваем в большой кастрюле. Добавляем выжатый чеснок, добавляем остальные ингредиенты и оставляем на несколько часов.
- Раскладываем салат по чистым банкам. Сок, который выделили овощи, распределяем по всем емкостям. Крышки банок обрабатываем кипятком.
- Стерилизуем банки: пол-литровые – 20 минут, литровые – 30 минут.
- Закручиваем банки, переворачиваем и укутываем до остывания.
- Храним кабачки рядом с другими закрутками в темном прохладном помещении.
Приятного аппетита!
