Жареные пирожки с картошкой – это всегда желательно, вкусно и просто. Нужны самые простые ингредиенты, чтобы окунуться в магию прошлого. 24 Канал предлагает отправиться в путешествие во времени по рецепту портала Cookpad.

Как сделать жареные пирожки с картошкой как на базаре?

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 10

Ингредиенты:

– 800 граммов муки;

– 250 миллилитров теплой воды;

– 250 миллилитров кипятка;

– 10 граммов сухих быстродействующих дрожжей;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– масло для жарки;

начинка:

– картофель;

– укроп;

– сливочное масло;

– соль.

Приготовление:

Почистите картофель, нарежьте небольшими кубиками и отварите до мягкости. З слейте воду, добавьте сливочное масло и соль. Разомните в пюре, всыпьте измельченный укроп, хорошо перемешайте и оставьте остыть. Теперь тесто. В миске с теплой водой растворите сахар и соль. В отдельной посудине просейте муку, добавьте дрожжи и перемешайте. Соедините сухие и жидкие ингредиенты, перемешайте до впитывания влаги. Затем влейте кипяток и замесите мягкое, эластичное тесто, постепенно добавляя масло. Вымешивайте примерно 10 – 15 минут, пока тесто не перестанет липнуть к рукам. Поделите тесто на части весом 50 – 60 граммов, раскатайте каждую в круг, положите начинку и защипните края. На сковороде разогрейте масло (чтобы покрывала пирожки наполовину). Выложите изделия швом вниз и обжаривайте с обеих сторон до румяной корочки.

