Жареные пирожки с картошкой – это всегда желательно, вкусно и просто. Нужны самые простые ингредиенты, чтобы окунуться в магию прошлого. 24 Канал предлагает отправиться в путешествие во времени по рецепту портала Cookpad.
Как сделать жареные пирожки с картошкой как на базаре?
- Время: 2 часа
- Порций: 10
Ингредиенты:
– 800 граммов муки;
– 250 миллилитров теплой воды;
– 250 миллилитров кипятка;
– 10 граммов сухих быстродействующих дрожжей;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– масло для жарки;
начинка:
– картофель;
– укроп;
– сливочное масло;
– соль.
Приготовление:
- Почистите картофель, нарежьте небольшими кубиками и отварите до мягкости. З
- слейте воду, добавьте сливочное масло и соль.
- Разомните в пюре, всыпьте измельченный укроп, хорошо перемешайте и оставьте остыть.
- Теперь тесто. В миске с теплой водой растворите сахар и соль. В отдельной посудине просейте муку, добавьте дрожжи и перемешайте.
- Соедините сухие и жидкие ингредиенты, перемешайте до впитывания влаги. Затем влейте кипяток и замесите мягкое, эластичное тесто, постепенно добавляя масло.
- Вымешивайте примерно 10 – 15 минут, пока тесто не перестанет липнуть к рукам.
- Поделите тесто на части весом 50 – 60 граммов, раскатайте каждую в круг, положите начинку и защипните края.
- На сковороде разогрейте масло (чтобы покрывала пирожки наполовину).
- Выложите изделия швом вниз и обжаривайте с обеих сторон до румяной корочки.
А еще вам может пригодиться рецепт с ютуб-канала "Галочка-Кулинарочка".
