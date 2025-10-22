Деруны – далеко не самое сложное блюдо украинской кухни, однако и у него есть свои секреты. Какой особый ингредиент стоит добавлять в блюдо на этапе приготовления – рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "КУС КУС".

Какой секретный ингредиент надо добавить в драники?

Одна из главных проблем во время приготовления драников – они теряют свой цвет. Это происходит из-за потемнения картофеля, но этого процесса можно избежать.

Все, что нужно – добавить в тесто несколько ложек сметаны. Благодаря этому драники получатся нежными, а их цвет будет идеального золотистого оттенка.

Давайте наслаждаться драниками с фаршем по рецепту портала Shuba.

Как приготовить деруны?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля;

– 1 яйцо;

– 50 граммов муки;

– 1 луковица;

– 200 граммов говядины;

– 100 граммов сметаны;

– 100 миллилитров масла;

– соль, перец и зелень по вкусу.

Приготовление:

Мясо тщательно промойте, удалите пленки и нарежьте его небольшими кусочками. Лук очистите и разрежьте пополам. Пропустите через мясорубку мясо вместе с половиной луковицы, после чего посолите, поперчите и хорошо перемешайте фарш. Картофель очистите от кожуры и вымойте. Другую половину луковицы натрите вместе с картофелем на мелкой терке. В массу добавьте яйцо, муку, соль и перец и несколько ложек сметаны, затем тщательно размешайте, чтобы получить однородную консистенцию. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте ложкой порции картофельной массы в виде оладий, сверху кладите по ложке фарша и накрывайте еще одним слоем картофельной смеси. Слегка разровняйте и прижмите. Обжаривайте на умеренном огне с обеих сторон до румяной корочки, несколько раз переворачивая, чтобы мясо внутри хорошо пропеклось. Готовые драники выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишек масла. Подавайте блюдо горячим со сметаной. Для украшения посыпьте свежей зеленью.

Приятного аппетита!

