Деруни – далеко не найскладніша страва української кухні, однак і в неї є свої секрети. Який особливий інгредієнт варто додавати до страви на етапі приготування – розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "КУС КУС".
Цікаво Коштує копійки та готується за кілька хвилин: дивовижне печиво розлітається в TikTok
Який секретний інгредієнт треба додати в деруни?
Одна з головних проблем під час приготування дерунів – вони втрачають свій колір. Це відбувається через потемніння картоплі, але цього процесу можна уникнути.
Усе, що потрібно – додати в тісто кілька ложок сметани. Завдяки цьому деруни вийдуть ніжними, а їх колір буде ідеального золотистого відтінку.
Нумо насолоджуватися дерунами з фаршем за рецептом порталу Shuba.
Як приготувати деруни?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів картоплі;
– 1 яйце;
– 50 грамів борошна;
– 1 цибулина;
– 200 грамів яловичини;
– 100 грамів сметани;
– 100 мілілітрів олії;
– сіль, перець та зелень до смаку.
Приготування:
- М’ясо ретельно промийте, видаліть плівки та наріжте його невеликими шматочками.
- Цибулю очистьте та розріжте навпіл. Пропустіть через м’ясорубку м’ясо разом із половиною цибулини, після чого посоліть, поперчіть і добре перемішайте фарш.
- Картоплю очистьте від шкірки та вимийте. Іншу половину цибулини натріть разом із картоплею на дрібній тертці.
- У масу додайте яйце, борошно, сіль і перець та кілька ложок сметани, потім ретельно розмішайте, щоб отримати однорідну консистенцію.
- Розігрійте сковороду з олією. Викладайте ложкою порції картопляної маси у вигляді оладок, зверху кладіть по ложці фаршу та накривайте ще одним шаром картопляної суміші.
- Злегка розрівняйте й притисніть. Обсмажуйте на помірному вогні з обох боків до рум’яної скоринки, кілька разів перевертаючи, щоб м’ясо всередині добре пропеклося.
- Готові деруни викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок олії.
- Подавайте страву гарячою зі сметаною. Для прикраси посипте свіжою зеленню.
Смачного!
Що смачного приготувати без зусиль?
Вам точно сподобається простий десерт з молока.
Він виходить дуже ніжним та зʼїдається так само швидко, як і готується.