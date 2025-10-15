Настоящее мастерство – это уметь не приготовить шедевр быстро, а главное – без затрат денег. Например, ароматное домашнее печенье, которое 24 Канал предлагает воспроизвести с TikTok nataliia.zhuk.

Обратите внимание!

Чтобы печенье получилось более ароматным и вкусным, вы можете заменить масло сливочным маслом в пропорции 1:1, советует портал Shuba.

Как приготовить бюджетное и вкусное печенье?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– 100 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара + щепотка соли;
– 70 миллилитров растительного масла;
– 50 миллилитров воды;
– 250 граммов муки;
– 20 граммов какао;
– 8 граммов разрыхлителя;
– сахарная пудра.

Как сделать дешевое домашнее печенье: видео

Приготовление:

  1. Яйцо взбиваем с солью, сахаром и ванильным сахаром.
  2. Добавляем воду и масло, хорошо перемешиваем.
  3. Просеиваем муку, разрыхлитель и какао, замешиваем тесто.
  4. Отщипываем кусочки, формируем шарики и обваливаем их в сахарной пудре.
  5. Выкладываем печенье на противень и выпекаем 10 – 15 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

