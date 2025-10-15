Настоящее мастерство – это уметь не приготовить шедевр быстро, а главное – без затрат денег. Например, ароматное домашнее печенье, которое 24 Канал предлагает воспроизвести с TikTok nataliia.zhuk.
Обратите внимание!
Чтобы печенье получилось более ароматным и вкусным, вы можете заменить масло сливочным маслом в пропорции 1:1, советует портал Shuba.
Как приготовить бюджетное и вкусное печенье?
- Время: 20 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– 100 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара + щепотка соли;
– 70 миллилитров растительного масла;
– 50 миллилитров воды;
– 250 граммов муки;
– 20 граммов какао;
– 8 граммов разрыхлителя;
– сахарная пудра.
Как сделать дешевое домашнее печенье: видео
Приготовление:
- Яйцо взбиваем с солью, сахаром и ванильным сахаром.
- Добавляем воду и масло, хорошо перемешиваем.
- Просеиваем муку, разрыхлитель и какао, замешиваем тесто.
- Отщипываем кусочки, формируем шарики и обваливаем их в сахарной пудре.
- Выкладываем печенье на противень и выпекаем 10 – 15 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!
Каким лакомством порадовать родных?
Если есть вдохновение – порадуйте родных пирожными "Ежик".
Это неизменная классика, которая не теряет популярности уже поколениями.