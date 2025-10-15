Настоящее мастерство – это уметь не приготовить шедевр быстро, а главное – без затрат денег. Например, ароматное домашнее печенье, которое 24 Канал предлагает воспроизвести с TikTok nataliia.zhuk.

Читайте также "Это смешная история": почему не может существовать традиционного украинского торта "Спартак"

Обратите внимание!



Чтобы печенье получилось более ароматным и вкусным, вы можете заменить масло сливочным маслом в пропорции 1:1, советует портал Shuba.

Как приготовить бюджетное и вкусное печенье?

Время: 20 минут

20 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 1 яйцо;

– 100 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара + щепотка соли;

– 70 миллилитров растительного масла;

– 50 миллилитров воды;

– 250 граммов муки;

– 20 граммов какао;

– 8 граммов разрыхлителя;

– сахарная пудра.

Как сделать дешевое домашнее печенье: видео

Приготовление:

Яйцо взбиваем с солью, сахаром и ванильным сахаром. Добавляем воду и масло, хорошо перемешиваем. Просеиваем муку, разрыхлитель и какао, замешиваем тесто. Отщипываем кусочки, формируем шарики и обваливаем их в сахарной пудре. Выкладываем печенье на противень и выпекаем 10 – 15 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

Каким лакомством порадовать родных?