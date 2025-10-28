Тыквенные сырники – это настоящий хит этой осени, который должен попробовать каждый. Легкая порция непринужденного заряда и удовольствия, приготовление которой дарит только радость, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

Как приготовить сырники с тыквой?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 350 граммов творога;

– 250 граммов тыквы;

– 1 яйцо;

– 5 столовых ложек муки;

– 2 столовые ложки сахара;

– 30 миллилитров подсолнечного масла;

– 30 граммов сливочного масла.

Приготовление:

В миску выложите творог и творог. Добавьте запеченную тыкву, предварительно измельченную в блендере до пюреобразной консистенции. В смесь всыпьте две столовые ложки муки. Вбейте яйцо, добавьте две ложки сахара и щепотку соли. Тщательно перемешайте все ингредиенты, пока не образуется однородная масса. Из полученного теста сформируйте сырники, обваляйте их в муке и обжарьте на хорошо разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон.

